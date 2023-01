Um homem de 48 anos foi preso em flagrante de delito pela Polícia Civil nesta quinta-feira (26), no Bairro São Mateus. Conforme o delegado Daniel Buchmuller, há meses o suspeito perturbava, ofendia e ameaçava uma vizinha de 72 anos. O sujeito costumava andar pelas ruas vestindo apenas uma cueca e já teria sido flagrando andando completamente nu.



Ainda de acordo com o delegado, as ameaças à idosa se intensificaram a ponto do suspeito impedir a moradora de entrar em sua própria residência.Após a formalização da prisão na delegacia, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações foram realizadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil – unidade que integra a 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.

