As chuvas dos últimos dias ainda têm trazido transtornos para os moradores de Juiz de Fora. É o caso da Rua José Tarcísio Glasmann, no bairro Santos Dumont, na Região Oeste de Juiz de Fora. Imagens recebidas pela nossa reportagem mostram que casas foram invadidas pelas águas, causando prejuízos e transtornos. De acordo com a moradora da rua, Renata Campos, o problema de inundações na via já é antigo.



"Há muito tempo nós passamos por essa situação. Isso acontece desde da construção da Via São Pedro, que está há muito tempo parada. Foi uma obra que prejudicou os moradores que moram embaixo dela. Tem também a questão de que há muitos apartamentos aqui no entorno e isso também afeta e muito.”



A moradora também alega que outras ruas do bairro sofrem com o mesmo problema de inundação devido às chuvas. Ainda de acordo com ela, já foram feitas reclamações junto a Prefeitura, porém, sem respostas.



“Nessa última chuva que caiu a Defesa Civil veio na minha casa, mas até agora não tivemos respostas. A minha mãe perdeu várias dentro de casa devido à enchente. Todos os anos é a mesma coisa, mas ninguém faz nada.”



Outra reclamação da moradora é em relação ao córrego São Pedro. Segundo ela, há falta de manutenção e limpeza do local, o que contribui para as enchentes.



“Tem muito mato lá e a prefeitura não manda limpar. A gente pede, mas não adianta. Eles não vem aqui.”



Ela também alega que em anos anteriores, o imóvel chegou a apresentar rachaduras nas paredes. Mesmo com os problemas de estrutura já resolvidos, a incerteza ainda é persistente.



“Já tivemos rachaduras aqui em casa em outros anos. Nós não temos condições de ficar mexendo na casa e aos poucos, tudo vai se acabando.”



A nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora sobre o caso da Rua José Tarcísio Glasmann, no bairro Santos Dumont. Porém, até o fechamento desta reportagem, não obtivemos retorno.



