Um homem, de 33 anos, dono de um estabelecimento comercial no bairro Sagrado Coração de Jesus em Juiz de Fora, foi ameaçado por três homens, um deles portando arma de fogo, que chegou a atirar para intimidá-lo, na tarde desta quinta (27). O tiro chegou a danificar o telhado da casa de uma mulher, de 51 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro do estabelecimento quando os três suspeitos, um deles conhecido, passaram de bicicleta pelo local. Um suspeito sacou uma arma de fogo longa e apontou na direção da vítima intimidando-a. Com medo de ser atingido o homem saiu correndo e os suspeitos correram na direção contrária.

Ainda, de acordo com a PM, no momento da fuga o indivíduo efetuou um disparo que atingiu o telhado da residência da mulher que rompeu e caiu em cima de uma mesa danificando o celular dela. Ninguém foi atingido.

A perícia esteve no local e recolheu um projétil que foi entregue na delegacia.

A PM também informou que conforme relatos as ameaças seriam por conta de desavenças acontecidas com familiares da vítima e que a mesma não tem envolvimento no caso.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento dos suspeitos.

