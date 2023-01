Com o objetivo de eliminar focos do mosquito Aedes aegypti no município, reduzindo a proliferação de doenças como dengue, zika e chikungunya, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) iniciará um mutirão de enfrentamento às arboviroses em fevereiro. As ações incluem vistoria de domicílios e orientações de combate para a remoção do criadouros dos vetores, assim como a a fiscalização e notificação de terrenos abandonados; e a limpeza de vias e de equipamentos públicos.



O cronograma de ações divulgado pelo município será cumprido de segunda à sábado, e no último dia de ações, será realizado o “Dia D”, em que serão recolhidos objetos que possam servir de foco para a reprodução do mosquito, como latas, recipientes plásticos, garrafas, pneus, pias e sucatas. Os dias "D"s ocorrerão no sábado (2), nos Bairros Milho Branco e Linhares das 8h às 14h, no sábado (11) no mesmo horário, nos Bairros Vila Montanhesa e Retiro; Na sexta-feira (17), das 8h às 16h no Santa Luzia, na sexta-feira (24) também das 8h às 16h, no Jardim Glória e no sábado (4 de março), das 8h às 14h no São Pedro.



Os itens deverão ser colocados nas portas das casas apenas no Dia D de cada bairro, quando as equipes da Prefeitura farão o recolhimento. Os artigos serão destinados às associações de catadores de materiais recicláveis.



A iniciativa faz parte de uma ação conjunta da PJF, por meio do Programa Boniteza, coordenado pela Secretaria de Governo (SG). Além da SG, a ação envolve a Secretaria de Saúde (SS), a Secretaria de Obras (SO), a Secretaria de Comunicação (Secom), a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), a Secretaria de Educação (SE), a Secretaria de Assistência Social (SAS), o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav).



A Prefeitura ainda reforça que a população pode contribuir de maneira efetiva para o combate às arboviroses. Além das atitudes preventivas, destaca a denúncia anônima de focos do Aedes aegypti, através do sistema MonitorAr. Ele roda em todas as plataformas: smartphones, tablets, notebooks e computadores. Neste sistema as pessoas podem realizar denúncias de locais de criadouros do mosquito.



A população também pode denunciar possíveis focos através do WhatsApp, pelo número (32) 98432-4608, por ligação telefônica através do 3212-3070 ou pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br.

