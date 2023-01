O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está com inscrições abertas para o Curso de Formação de Instrutor de Brigadistas (CFIB), que terá turmas em Juiz de Fora e Barbacena dentro da área de atuação do 3º Comando Operacional de Bombeiros (COB). O número total de vagas é estabelecido conforme o número total de inscrições. Os interessados devem conferir as informações do edital e realizar o cadastro para a seleção até o dia 17 de fevereiro.



O CFIB tem por objetivo habilitar alunos para o exercício de atividade profissional de instrutor dos cursos de formação de brigadistas profissionais, brigadistas florestais e brigadistas orgânicos nas escolas credenciadas no Estado de Minas Gerais. Os aprovados no CFIB também poderão se credenciar como brigadistas junto ao Centro de Atividades Técnicas (CAT).



O curso é dividido em duas fases: on-line que vai do dia 15 de maio ao dia 16 de junho e a presencial, que ocorrerá entre os dias 19 de junho e 14 de julho. Os candidatos são submetidos a uma prova de conhecimentos específicos e de natação para participarem da capacitação

Brigadistas | Concurso | Contratação Temporária | DF | Geral