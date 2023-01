A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), irá iniciar, a partir de segunda-feira (30), a montagem da Passarela do Samba na Avenida Brasil entre a Rua Benjamin Constant e a Rua Marechal Setembrino (ponte do Ladeira), no sentido Centro - Manoel Honório. Para a execução do serviço, o trecho vai ficar com somente uma pista liberada ao trânsito de veículos nesta primeira fase. O local vai contar com sinalização para orientar os motoristas.

Em 2023, a Prefeitura irá retomar os desfiles e também pelo retorno ao calendário oficial da folia. Além disso, neste ano, haverá desfiles das escolas de samba que serão realizados nos dias 20 e 21 de fevereiro.









