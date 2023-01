Neste domingo (29), acontece a Corrida das Montanhas, no bairro Bosque do Imperador. Por conta do evento esportivo, algumas vias terão interdições temporárias para a passagem dos atletas. Os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estarão no local para controlar o tráfego durante a prova.

A corrida terá início às 09h, em um restaurante localizado na Alameda Santo Antônio nº 630. Em seguida, os competidores percorrem a Avenida Manoel Vaz de Magalhães até a rotatória, a Av. Prosperidade, adentram em uma trilha e depois retornam para a Av. Prosperidade, Av. Vaz de Magalhães, com chegada no mesmo restaurante da largada.