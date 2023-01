Um homem que ainda não teve a idade informada foi executado na Rua Geraldo Miguel Miana, próximo ao número 110, no Bairro Santa Cecília, na tarde deste sábado (28). De acordo com a Polícia Militar, o homem estava dentro de um veículo, quando foi alvejado e morreu no local.

Os tiros partiram de autores que estavam em outro veículo. Eles fizeram os disparos e teriam fugido em seguida. De acordo com informações preliminares sobre a ocorrência que está em andamento, havia outra pessoa com a vítima, que conseguiu correr, sem ser atingida.

