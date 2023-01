Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta deixou uma mulher ferida nesta terça-feira (31), na Avenida Juscelino Kubitscheck, na altura do número 2.900, no Bairro Cidade do Sol, Zona Norte. Conforme o Corpo de Bombeiros, a motociclista estava caída no chão, após bater na lateral do carro. Ela estava consciente e apresentava contusão em membro superior e se queixava de dores na região lombar. A vítima foi avaliada, imobilizada e encaminhada pela Unidade de Resgate à Upa Norte. Durante boa parte da manhã, o tráfego no local sofreu retenção.

Tags:

acidente | Avenida ipanema | Avenida itavuvu | Centro | Colidir | Colisão | Dom Aguirre | Fafic | Ferido | Jundiaí | moto | Motociclista | Ônibus | Polícia | Sorocaba