Os estudantes das redes pública e privada iniciam o período letivo de 2023 nesta quarta-feira (1º) e, com o retorno das aulas, o município trabalha com a expectativa de aumento no fluxo de veículos nos horários de pico em 30%. Em função dessa alteração, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) anunciou que disponibilizará agentes de trânsito nas escolas centrais da cidade, para auxiliar os veículos e a travessia de pedestres nos horários de entrada e saída dos estudantes. Além disso, a pasta promoverá rondas, por meio de viaturas que fiscalizam o entorno de prédios escolares.

Para conscientizar os motoristas, a Prefeitura de Juiz de Fora lançou nesta terça-feira (31) a campanha “Volta às aulas” nas redes sociais, com um vídeo produzido pelos agentes de transporte e trânsito. A iniciativa também vai contar com ações presenciais, por meioda anexação de faixas com mensagens educativas nas vias principais próximas às escolas, onde há maior movimentação de estudantes e circulação de veículos.

A Secretaria também leva materiais educativos para as escolas que receberem as palestras da Supervisão de Educação para o Trânsito, além de material digital nas redes sociais e no Portal da PJF. As palestras podem ser ministradas para alunos da educação infantil até o ensino médio, com temáticas diferenciadas por faixa etária.