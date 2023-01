Três homens foram flagrados por policiais penais tentando arremessar uma mochila para dentro da Penitenciária José Edson Cavalieri, no Bairro Linhares, por volta das 00h15, desta terça-feira (31). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen–MG), quando os policiais penais foram notados pelos suspeitos, na área externa da unidade, fizeram três disparos de arma de fogo. O grupo de policiais, que estava com cães, reagiu, mas o trio fugiu em seguida, deixando a mochila para trás.



Na mochila foram encontrados e apreendidos três celulares, dois carregadores, duas embalagens com maconha, dez outros pacotes para embalar drogas, uma sacola, duas embalagens de molho de pimenta, uma embalagem de molho de alho, três embalagens de temperos Sazón, duas embalagens de amendoim japonês, uma porção de bacon e 27 parafusos.

Foi feito o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) e o material será encaminhado para a Polícia Civil.

