A Prefeita Margarida Salomão (PT) anunciou nesta terça-feira (31) a ampliação do funcionamento de nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) a partir desta quarta-feira (01). As unidades irão funcionar de 07h às 20h, de segunda a sexta-feira nos bairros Santo Antônio, Linhares, Bandeirantes, Santa Cecilia, Marumbi, Monte Castelo, Santa Cruz, Santa Luzia e Santos Dumont.

Durante o anúncio, Margarida relatou que essa era uma promessa de campanha e que aos poucos, outras UBS's também irão funcionar em horário estendido. Ainda de acordo com a prefeita, para que o funcionamento em horário estendido seja possível, haverá um apoio de mais 27 funcionários da área da saúde como médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, recepcionista, porteiro e auxiliar de serviços gerais, além da equipe já presente na UBS que permanece em seu horário habitual. Também foi informado pela prefeita que a segurança das unidades será reforçado.

“13 horas de trabalho ininterrupto. Isso significa um atendimento de qualidade à saúde para 33 mil pessoas em Juiz de Fora. Isso é uma mudança importante.”

De acordo com a Prefeitura, serão realizados atendimentos médicos e de enfermagem, por demanda espontânea e agendamento, com foco na população trabalhadora coberta por essas unidades, que não tem condição de acessar a UBS durante seu horário normal de funcionamento. A vacinação permanece sendo ofertada de 8h às 10h30 e de 13h às 16h. Às quintas-feiras, as nove unidades param de 15h às 17h para a realização de reunião, e retornam o atendimento logo em seguida.



O anúncio feito pela Chefe do Executivo contou com a presença do presidente da Câmara do Vereadores, José Márcio Garotinho, e os vereadores Tiago Bonecão, Kátia Franco, Cida Oliveira, Laiz Perrut, Vagner de Oliveira e Nilton Militão.