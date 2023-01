Um acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (31) na rua Vicente Beghelli, no bairro Dom Bosco, na Cidade Alta. De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), dois veículos colidiram de frente e um deles teria tombado na via. Ainda de acordo com a SMU, agentes de transporte e trânsito estão no local e o desvio está sendo feito em dos sentidos pela Rua Pirapora. Uma das vítimas foi atendida pelo Hospital Monte Sinai.

A PM também esteve no local para atender a ocorrência.





