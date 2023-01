A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processo seletivo simplificado aberto para o preenchimento de vagas para médicos em Juiz de Fora. São duas vagas, uma para médico clínico com área de atuação em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com carga horária de 24 horas semanais e vencimentos básicos de R$ 6.385,13, que pode ser acrescido de vantagens e benefícios. Também há uma vaga para médico oftalmologista, com a mesma carga horária e salário, também com a possibilidade de somar vantagens e benefícios.



Os interessados podem se inscrever na página da fundação, entre os dias 1º e dia 7 de fevereiro. É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular. O edital está disponível na página.



Além de Juiz de Fora a instituição também tem vagas em aberto para Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Onde o vencimento básico também é de R$ 6.385,13 e pode ser acrescido de vantagens e benefícios. As vagas são para a Casa de Saúde Santa Izabel. O edital está disponível no site.



Em Betim, são quatro vagas para médicos especialistas (Clínica Médica; Alergia e Imunologia; Angiologia; Cancerologia/Clínica; Cardiologia; Endocrinologia; Endoscopia; Gastroenterologia; Geriatria; Hematologia e Hemoterapia; Nefrologia; Pneumologia; Reumatologia). A carga horária é de 24 horas semanais, com vencimento básico de R$ 6.385,13, com a vantagens e benefícios. Há também uma vaga para Dermatologia, com os mesmos valores e benefícios.









