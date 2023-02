A Unidade de Atendimento Integrada (UAI) de Juiz de Fora precisou suspender os atendimentos após um vazamento em um dos bebedouros da unidade, antes de sua abertura, na manhã desta quarta (01). De acordo com Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a expectativa é de que os serviços voltem a ser normalizados ainda nesta quarta.

Em nota a Seplag explicou.

"A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Juiz de Fora, em razão de um problema hidráulico, teve o atendimento interrompido na manhã desta quarta-feira (1/2). A unidade está atuando para retomar o funcionamento ainda hoje. Os cidadãos com horário agendado para o período estão sendo comunicados e deverão reagendar o serviço.

Os atendimentos são realizados nas UAIs apenas com agendamento prévio, que deve ser feito nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br), terminais de autoatendimentos, aplicativo MG App e site do Detran-MG. Diversos serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, não sendo necessário comparecer presencialmente às unidades".

O Shopping Jardim Norte, local em que funciona a UAI, esclareceu por meio de sua Assessoria de Imprensa que o vazamento se tratava de um problema de instalação interna da unidade e que não houve nada relacionado à estrutura do shopping.

Para realizar os agendamentos ou reagendamentos clique aqui.