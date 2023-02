Estão abertas as vagas para as inscrições para visitas escolares no Jardim Botânico da UFJF em 2023. São 78 vagas gratuitas. As escolas interessadas em levar os alunos para visitares o Jardim nos meses de fevereiro, março e abril deste ano, já podem fazer a reserva de datas.

De acordo com a UFJF, as visitas ocorrerão de 14 de fevereiro a 28 de abril, de terça a sexta, em dois horários, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Outras vagas serão disponibilizadas nos próximos meses. Ainda de acordo com a UFJF, podem se inscrever instituições de ensino de Juiz de Fora ou de qualquer outra cidade.

As vagas ficam disponíveis até serem preenchidas, o que tem ocorrido com relativa rapidez. Cada escola pode reservar até quatro datas. O limite é para que mais instituições possam participar. Para realizar o agendamento, basta acessar o link para o formulário no site do Jardim, na seção “Escolas e Grupos.











Acesse aqui o formulário para o agendamento escolar

