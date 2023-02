O itinerário das linhas de transporte coletivo que passam pela Avenida Ibitiguaia, que estava alterado em função de obras na via, retomam o trajeto original no sentido bairro/Centro, a partir desta sexta-feira (3). Entre as intervenções realizadas na Ibitiguaia, que motivaram a mudança do percurso está a obra de despoluição do Rio Paraibuna.

As linhas afetadas são: 104, 106, 113, 114, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 190 e 590.Os horários e itinerários podem ser conferidos a partir desta sexta-feira (3) no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

