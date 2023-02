O fim de semana em Juiz deve ser de altas temperaturas na cidade, com temperaturas podendo chegar aos 32º nesta sexta-feira (03) e no sábado (04). De acordo com o professor de climatologia, Renan Tristão, há também possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Porém, a chance de trovoadas aumenta no domingo (05).

"Vai ter um aumento significativo nas temperaturas, principalmente na sexta e sábado, com sensação muito forte de abafamento, podendo haver pancadas isoladas. Fica mais generalizado a chuva no domingo, que ainda vai ter calor, mas, com a circulação dos ventos, teremos pancadas mais generalizadas, com chance até mesmo de temporais."

Durante a sexta e o sábado, o céu deve ser de sol entre nuvens no período da manhã e tarde. Já no domingo, a nebulosidade aumenta durante a tarde, trazendo consigo maiores chances de preciptações.

