Acontece na próxima quinta-feira (09) o desfile do Bloco Unidos Pela Vida. Formado por pacientes e servidores da Fundação Hemominas, o cortejo tem o objetivo de conscientizar o público sobre a importância da doação de sangue, principalmente nesta época de Carnaval, quando os estoques de sangue tendem a diminuir.



O desfile está marcado para às 10h da manhã com concentração em frente à Câmara Municipal. De lá, os integrantes irão percorrer toda a rua Halfeld com encerramento do cortejo na Av. Getúlio Vargas.



O bloco foi fundado em 2009 e faz parte da programação da Prefeitura de Juiz de Fora nos desfiles. Após dois anos sem as festividades carnavalescas, o bloco retorna às ruas da cidade. De acordo com a Fundação Hemominas, a necessidade de sangue nos hospitais e serviços de saúde não dá trégua, podendo até aumentar, devido a uma maior movimentação de carros, ônibus e pessoas transitando pelas estradas e rodovias do estado.



Além disso, para assegurar o fornecimento de sangue para os serviços de rotina para os pacientes com doenças hematológicas e cirurgias eletivas, a Fundação Hemominas precisa estar preparada para atender às urgências e emergências que chegam aos hospitais públicos e particulares conveniados em todo o Estado.



De acordo com a assistente social do setor de captação de voluntários de doadores de sangue e medula óssea, Thaysi Ribeiro Melo, o estoque de sangue está baixo desde o fim do ano passado, devido à época de férias e festas.



“A gente trabalha em rede. Então, quando uma unidade tem um bom quantitativo de sangue, ela ajuda a abastecer outras unidades onde os estoques estão baixos. Em algumas semanas tivemos uma pouca melhora por conta de campanhas pontuais feitas pelos próprios pacientes, mas o estoque está baixo e estamos recrutando doadores, principalmente aqueles dos grupos de sangue negativo e O positivo.”



Durante o cortejo, os integrantes do Bloco Unidos Pela Vida irão desfilar ao som de músicas que falam sobre a importância da doação de sangue. Além disso, eles estarão caracterizados em prol da causa. Toda a equipe do Hemominas estará distribuindo panfletos e orientando o público sobre a causa.



Quem quiser fazer parte do Bloco, a Hemominas está com inscrições abertas para o grande público, onde receberão um abadá para compor o figurino carnavalesco. Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (32) 3257-3117 ou (32) 3257-3172.



Quem quiser fazer a doação de sangue, basta realizar um agendamento pelo site www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App Cidadão. Dúvidas ou informações podem ser esclarecidas pelo telefone 3257-3100. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 7h às 18h e aos sábados, de 07h ao meio-dia. A sede fica na esquina da Rua Barão de Cataguases com a Avenida dos Andradas, no Centro de Juiz de Fora.



Tags:

doação de sangue | Hemocentro | Hemorio | sangue | Taxi.Rio Cidades