Três homens, de 22, 25 e 43 anos, foram presos na noite deste sábado (04) pelo crime de tráfico de drogas, com maconha, cocaína e crack, no bairro Cruzeiro do Sul, Zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos foram abordados durante um patrulhamento dos militares pelo bairro.

Durante as buscas pessoais, foram localizados e apreendidos 37 buchas de maconha, dois papelotes de cocaína, 15 pedras de crack, uma balança de precisão, uma porção de maconha, R$33, um cigarro de maconha e diversos sacolés para embalar embalar drogas.

Os três suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





