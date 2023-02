Dois roubos foram registrados neste fim de semana em Juiz de Fora. Um na madrugada de sábado (04) no bairro Aeroporto e outro na madrugada de domingo (05) no bairro Mariano Procópio.



AEROPORTO



Segundo a Polícia Militar, a vítima, uma jovem de 20 anos, estava saindo de uma boate quando foi abordada por um homem armado com uma arma de fogo que anunciou o roubo, pegou seu celular e carteira e fugiu pelo matagal próximo da boate. Até o momento ninguém preso. A PM segue no rastreamento.

MARIANO PROCÓPIO



De acordo com a PM, a vítima, uma mulher de 32 anos, andava por uma rua do bairro quando foi abordada por dois homens, um deles armado com uma arma de fogo, que anunciaram o roubo, pegaram o celular e R$140 e fugiram. Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.