Moradores de diferentes bairros de Juiz de Fora relataram ao Portal Acessa.com problemas na distribuição de água verificados desde o último sábado (4). Uma moradora do Mariano Procópio foi surpreendida ao chegar em casa depois do expediente no trabalho e descobrir que estava sem água no registro, assim como os vizinhos dela. Segundo ela, foi necessário a contratação de um caminhão pipa pelos moradores.

Em nota, sobre esse caso, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) informou que há uma Ordem de Serviço aberta para o local. Ainda segundo o órgão, foi realizada vistoria pela Cesama e o problema é interno.

No Bairro Marilândia, na Cidade Alta, moradores flagraram a ocorrência de água turva, com coloração amarronzada em diversos pontos do bairro, o que despertou a preocupação sobre a qualidade do recurso. Nesse caso, a Cesama afirmou que está ciente e verifica o que pode estar ocasionando o problema.