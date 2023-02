Um funcionário, de 40 anos, de uma farmácia foi roubado a mão armada dentro do estabelecimento na noite desta segunda (06) no bairro Bonfim, Zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava no local quando foi abordada por um homem, que armado com arma de fogo anunciou o assalto, pegou R$200 do caixa, medicamentos para asma, shampoos, desodorantes, produtos de maquiagem, o relógio, celular e aliança da vítima e fugiu.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.

ROUBO EM FARMÁCIA NO BAIRRO BENFICA

Uma farmácia foi roubada na tarde desta segunda (06) no bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora. Assaltante prendeu funcionários do local dentro de um escritório.



Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito, um homem não identificado, entrou na farmácia simulando estar armado, prendeu os funcionários no escritório do estabelecimento, roubou o celular de uma mulher, de 22 anos, e fugiu.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.