O edital “Bem Casado” – Casamento Comunitário foi publicado nesta terça-feira (7). O objetivo é possibilitar a união de 173 casais, correspondentes à idade de Juiz de Fora, através de processo gratuito de legitimação da união, possibilitando aos casais a regularização matrimonial e familiar perante a lei, além do exercício pleno da cidadania. Confira aqui.



O “Bem Casado", também conhecido como casamento comunitário, confere o Casamento Civil no cartório com cerimônia em data, local e horário que serão informados posteriormente aos casais que forem selecionados.

Inscrições



Os casais que desejarem participar deverão comparecer na Casa da Mulher na Av. Garibaldi Campinhos, 169, Vitorino Braga, entre os dias 13, 14 e 15 de fevereiro, de 8h às 11h30 e de 14h às 17h, para efetuarem as inscrições, com o documento de identidade. É importante informar no dia da inscrição o Cartório de registro de nascimento, casamento anterior averbado ou óbito do cônjuge falecido dos casais.



Serão inscritos 173 casais e cadastrados 50 casais excedentes para o preenchimento de eventuais desistências e que não atenderem os critérios estabelecidos no edital. Preenchidas as vagas, as inscrições serão encerradas, independente do cumprimento dos três dias de prazo especificados no Edital.



Pré-requisito

Poderão participar do casamento pessoas que desejam regularizar sua situação civil, mas que não possuem recursos financeiros para os custos do casamento. Deverão estar inscritos no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo, através de comprovação com a folha resumo do Cadastro Único.