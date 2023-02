Um homem de 36 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite da última sexa-feira (10) no bairro Jóquei Clube, na Região Norte de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, a vítima foi socorrida dentro de um carro e havia sido alvejada por três disparos de arma de fogo. De acordo com a vítima, o autor do crime, de 28 anos, teria a abordado em um outro veículo. Ambos teriam discutido quando o crime aconteceu. A PM foi acionada e o autor foi localizado na altura da linha férrea no bairro Francisco Bernardino, também na Região Norte.

A vítima foi encaminhada em estado grave para o HPS. O autor dos disparos estava com um ferimento na perna, foi levado para a UPA Norte, medicado e liberado. A esposa dele teria informado que ele e a vítima no momento da discussão, teriam atirado um contra o outro. A motivação da desavença não foi informada por nenhum dos envolvidos. O autor foi preso e levado para a delegacia.

