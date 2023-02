Uma carreta bitrem interditou parte da Av. Itamar Franco, no sentido Cascatinha, durante a madrugada deste sábado (11). De acordo com a PM, o condutor do veículo havia informado que não teria conseguido subir com a carreta carregada de leite por conta da chuva e teria parado na via de forma desalinhada. Parte do passeio foi danificado.

Ainda de acordo com a PM, por medidas de segurança, a via foi interditada e o condutor orientado a remover a carreta. Um guincho fez a remoção do veículo e a via foi liberada.

Tags:

acidente | cidade | juiz de fora