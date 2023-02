Um jovem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Esplanada, na Zona Norte de Juiz de Fora, na noite da última sexta-feira (10). De acordo com a PM, o rapaz foi abordado durante um patrulhamento e com ele, foram encontrados 12 buchas de maconha e R$77 reais em dinheiro. O jovem foi preso e levado para a delegacia.