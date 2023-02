Um homem de 56 anos teve sua moto roubada na noite da última sexta-feira (11), no bairro Mundo Novo, na Zona Sul de Juiz de Fora. De acordo com a ocorrência, a vítima estava transitando em via pública quando um homem, aparentemente embriagado, se aproximou do veículo.

O condutor diminiu a velocidade da moto e o suspeito teria sacado uma arma e anunciado o assalto. O autor subtraiu a moto e fugiu no sentido Estrela Sul. A PM foi acionada, mas o suspeito não foi localizado.

