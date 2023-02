Um homem de 53 anos foi detido na tarde desta sexta-feira (10), no Bairro Ladeira, Zona Leste de Juiz de Fora, após assediar uma jovem de 21 anos dentro de um coletivo. O veículo faz uma das linhas do Bairro Santa Cruz, na Zona Norte. A mulher viajava em pé, em um espaço próximo do local reservado para pessoa com deficiência que utiliza cadeira de rodas ou é acompanhada por cão-guia. A moça sentia que o suspeito a todo momento encostava e se esfregava nela. Inicialmente, a jovem pensou que a movimentação fosse em razão da lotação do coletivo. No entanto, outros passageiros começaram a perceber e apontar o comportamento abusivo do infrator.

Os ocupantes do ônibus se revoltaram e expulsaram o agressor do veículo, próximo à ponte do Bairro Ladeira. Ele foi agredido e apresentava escoriações leves pelo corpo e sangramento no nariz. O homem tentou fugir, porém, foi acompanhado por uma viatura da Guarda Municipal que passava pelo local e foi acionada. Ele foi detido por um popular que acompanhou a movimentação. O autor foi preso pela Guarda e conduzido para o Hospital de Pronto Socorro, onde foi atendido, medicado e seguiu para a delegacia. Os agressores não foram identificados e, de acordo com o registro policial, o infrator negou a ação.





