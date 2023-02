Um homem, que não teve a idade revelada, ficou gravemente ferido e preso às ferragens em um acidente entre o carro em que dirigia e um ônibus da Demlurb que levava trabalhadores, na madrugada desta segunda (13) no bairro Marilândia em Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro, um Fiat Palio, entrou na contra mão e bateu de frente com o ônibus, que estava transportando funcionários. O acidente aconteceu por volta de 1h30na rua Acácio Alves Alvim.

Ainda, de acordo com os bombeiros, a vítima teve fraturas nos membros superiores, inferiores e um corte na cabeça. Ela foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) pelo SAMU.

O motorista do ônibus e os passageiros não tiveram ferimentos.

FOTO: CBMMG - Homem fica ferido em acidente entre carro e ônibus na madrugada desta segunda no bairro Marilândia em Juiz de Fora

FOTO: CBMMG - A vítima teve ferimentos graves e ficou presa às ferragens







