Agentes de trânsito estão sinalizando o esquema de 'pare e siga' na Rua Francisco Cerqueira Cruzeiro, próximo ao número 315, no Bairro Santo Antônio, na Zona Sudeste. Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), a obra é um serviço emergencial para a manutenção de uma rede de água, que está quebrada. A previsão é de que o reparo seja finalizado até as 16h. No entanto, a Companhia alerta que a parte baixa do Bairro pode sentir os reflexos da atividade.





