Foi concluído pela Polícia Civil o inquérito policial onde foi apurado o incêndio a um ônibus no bairro Vila Esperança, na Região Norte de Juiz de Fora, no mês de agosto de 2022. De acordo com a Polícia Civil, populares teriam agido em represália contra abordagem da PM.

De acordo com as investigações, um adolescente e um homem teriam ateado fogo no coletivo por ordem de traficantes que atuam na região. O aparelho celular de um dos autores foi apreendido e contribuiu com as provas e a motivação do crime.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rodolfo Rolli, outras sete pessoas foram indiciadas por ameaça, desobediência, resistência e desacato. Além disso, de acordo com o delegado, todos os envolvidos tem passagens pela Polícia pelos crimes de associação e tráfico de drogas, homicídio tentado e consumado e roubo a mão armada.

A Polícia Civil ainda aguarda o laudo da perícia sobre as imagens gravadas no momento da abordagem dos militares para identificar se houve ou não a adulteração das filmagens.