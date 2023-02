O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado em uma vala na manhã do último sábado (11) no bairro Sagrado Coração, região Sul de Juiz de Fora. De acordo com a PM, o cadáver estava em um local de difícil acesso e em estado de decomposição. Além disso, segundo os familiares do rapaz, ele foi visto pela última vez no dia 4 de fevereiro e reconheceram o corpo através das roupas que a vítima estava vestindo.

A tia do jovem teria recebido informações por telefone celular de que o corpo estaria jogado em um local conhecido como "terrão do sagrado". Essas informações, segundo a polícia, não foram repassadas pela mulher aos militares. Ainda de acordo com a ocorrência, os próprios familiares encontraram a vítima em uma área descampada e dentro da vala.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e não foi possível constatar de imediato algum indício de crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção do corpo, que foi levado ao IML. A Polícia Civil irá investigar o caso.





