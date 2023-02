Uma paralisação dos profissionais da enfermagem está marcada para esta terça-feira (14), em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora. A manifestação foi convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu) e reivindica a garantia do pagamento do piso salarial da enfermagem, lei aprovada pelo Congresso, mas que segue suspensa por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

Na manifestação, os trabalhadores irão deliberar sobre o indicativo de greve, que segundo o sindicato, está marcado para o dia 10 de março. A assembleia está marcada para acontecer as 09h.

O piso salarial da enfermagem foi suspenso no dia 15 de setembro de 2022 por sete votos a quatro. Na época, as instituições de saúde haviam alegado que o setor poderia apresentar o risco de demissão em massa e sobrecarga nos serviços de saúde devido ao aumento do salário da categoria.





