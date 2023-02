Um homem, de 44 anos, ficou ferido após perder o controle do carro que dirigia e bater em um poste na manhã desta terça (14) na Avenida Rio Branco, no bairro Manoel Honório.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o homem tenha sofrido um mal súbito, com isso ele perdeu o controle do carro e bateu no poste.

No local os militares relataram que a vítima se queixava de dores na região lombar, suspeita de lesão na face e quadro de hipertensão. O homem também estava confuso e desorientado.

Ele foi imobilizado, estabilizado e encaminhado para o Hospital Albert Sabin. O trânsito na região ficou lento e foi normalizado por volta das 9h40, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana.





FOTO: SMU - Homem perde o controle do veículo e bate em poste no Manoel Honório

