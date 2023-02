Dois roubos, com suspeitos portando arma de fogo, foram registrados nos bairro Ipiranga e Santa Tereza nesta segunda (13)

IPIRANGA



Segundo a Polícia Militar, no fim da tarde desta segunda, dois homens entraram em um açougue, um deles armado com arma de fogo, anunciaram o roubo, pegaram um aparelho celular e R$100 de homem, de 36 anos, e fugiram.

Os suspeitos não foram localizados. A PM segue no rastreamento.

SANTA TEREZA

De acordo com a PM, as vítimas, uma mulher de 40 e uma adolescente de 17 anos, estavam saindo de um hospital quando foram abordadas por um suspeito, usando um colete refletivo e armado com uma arma de fogo, que anunciou o roubo, pegou dois aparelhos celulares, um anel de formatura e uma aliança e fugiu.

Até o momento os suspeito não foi localizado. A PM segue no rastreamento.





