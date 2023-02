O Ministério Público de Minas Gerais encaminhou à Justiça nessa segunda-feira (13) um pedido para que os blocos carnavalescos Lixarte, Debochados da Vila Ideal e Unidos do Rip Rap promovam a imediata substituição do local previsto para concentração e desfiles dos referidos blocos, durante todo o período carnavalesco de 2023.

De acordo com o MPMG, o comando da Polícia Militar de Juiz Fora encaminhou ofício à 8ª Promotoria de Justiça no qual destaca a preocupação pela segurança pública tendo em vista a alta incidência criminal no período carnavalesco, sobretudo nos bairros Ipiranga, Vila Ideal e Olavo Costa. Para a PMMG, nesses bairros se destacam as denominadas guerras entre organizações criminosas, o que compromete a segurança pública em torno das atividades carnavalescas previstas e já autorizadas pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.

De acordo com informações repassadas à Promotoria de Justiça pela PMMG, a prefeitura municipal autorizou as atividades de aproximadamente 90 blocos de carnaval em vários bairros da cidade, entre 4 e 23 de fevereiro. Além dos blocos, dez escolas de samba desfilarão em passarela a ser montada na avenida Brasil, no bairro Ladeira.

Segundo o comando da PMMG, “o período carnavalesco, por suas características, traz grande preocupação aos órgãos responsáveis pela segurança pública, tanto pela aglomeração de foliões como pela incidência criminal no período, que normalmente possui a tendência de aumento, principalmente dos crimes contra a vida e contra o patrimônio”.

Conforme apurou o MPMG, a Polícia Militar tentou uma solução amigável com os responsáveis pelos blocos carnavalescos, além de externar a preocupação com a segurança pública ao município por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). No entanto, a Funalfa optou por delegar a decisão aos organizadores do evento.

Para o MPMG, “caso seja mantida a autorização concedida pela prefeitura municipal aos respectivos blocos carnavalescos, para realizarem as atividades em áreas de alto risco detectadas e comprovadas pela PMMG, a Funalfa e o município seguirão desprezando a segurança pública e sequer será possível reparar as desastrosas consequências de tamanha omissão”, ressalta a 8ª Promotoria de Justiça no pedido feito à Justiça.

O MPMG solicitou à Justiça que autorize o poder público, inclusive por meio da Polícia Militar, a apreender instrumentos musicais, equipamentos e qualquer outro aparato que possa facilitar o evento, caso os blocos mencionados desfilem contrariando possível ordem judicial.

O município, a Funalfa e os responsáveis pelos blocos carnavalescos foram citados pelo MPMG no pedido encaminhado à Justiça.

Trajetos dos blocos autorizados pelo município



O bloco Unidos do Rip Rap tem previsão de público de aproximadamente 500 foliões. Desfilará no dia 19 de fevereiro, entre 13h e 18h, com concentração na rua Licínio Pereira Cortês, bairro Ipiranga. O bloco passará pelas seguintes ruas/avenida: Licínio Pereira, Salvador de Moura Fontes, Bady Geara, Darcy Vargas e retorno à Licínio Pereira.

Os cerca de mil foliões do bloco Debochados da Vila Ideal (previsão da PMMG) desfilarão no dia 21 de fevereiro, entre 16h e 21h. O bloco passará pelas ruas Altivo Halfeld, Delegado Pinto, Afonso Celso e Machado de Assis.

Já o bloco Lixarte desfilará no dia 19, entre 14 e 19h, saindo da Rua da Esperança e passando por pontos conhecidos como Paredão e Trevo. Conforme a PMMG, um desses pontos é utilizado por uma das gangues envolvidas com tráfico de drogas, estando atrelada a diversos outros crimes.

A PMMG alerta que esse bloco passará por uma via responsável por dividir três desses gangues.

