Duas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas na tarde da segunda-feira (13). A mais recente foi por volta das 17h17, na Rua F do Bairro Caiçaras II, Cidade Alta, quando dois homens, de 28 e 34 anos, respectivamente, foram detidos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Com eles, foi localizado pés de maconha, duas buchas da mesma droga, R$10, sete munições intactas de calibre 38 e um revólver calibre ponto 357.

O segundo caso ocorreu no Bairro Furtado de Menezes, Zona Sudeste da cidade, onde um patrulhamento policial era realizado, quando um jovem de 18 anos foi abordado e tentou fugir. Ele foi parado e, com ele, foram apreendidos 46 papelotes de cocaína, 108 pedras de crack, 11 buchas de maconha, um cigarro da mesma substância, um celular dois sacos contendo pinos para embalar cocaína e R$389,80. O rapaz foi preso e conduzido para a Delegacia.



