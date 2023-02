Um jovem, que ainda não teve a identidade revelada foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (14) na Av. Antônio Weitzel, no bairro Jóquei Clube 2, na Região Norte de Juiz de Fora. De acordo com informações preliminares da PM, a vítima foi alvejada com oito tiros. Ainda de acordo com a Polícia Militar, três pessoas são apontadas como os suspeitos do crime. A PM está no local do crime. A ocorrência segue em andamento.

