Um jovem, de 18 anos, foi preso com 47 pedras de crack, maconha, dinheiro, uma pistola e carregador com munição intacta, no bairro Ipiranga, em Juiz de Fora. Ele foi atuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro os policiais se depararam com o suspeito e um amigo, que assim que viram a viatura, esfarelaram e jogaram fora uma certa quantidade de maconha. Ao ser abordado e localizado o resto da maconha, o suspeito disse aos militares que iria usar a droga na companhia do amigo.

Quando estava sendo levado até a viatura, o suspeito tentou fugir, sendo contido e imobilizado pelos policiais.

A guarnição então seguiu para a casa do suspeito e entrou em sua residência com a autorização de sua mãe, sendo localizado e apreendido no quarto dele, 47 pedras de crack, uma bucha de maconha, R$236, um celular, uma pistola Taurus modelo 138 .380, um carregador com 12 munições intactas e material de embalagem de drogas.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia juntamente com o material apreendido.





Apreensão de drogas | Crack | Parque Santa Helena | Polícia