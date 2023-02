A Defesa Civil de Juiz de Fora registrou 14 ocorrências relacionadas à chuva desta terça-feira (14). A maioria das ocorrências foram na zona sudeste, região mais atingida pela chuva. No pluviômetro instalado no bairro Vila Ideal foi registrado volume de chuva de 96 milímetros em apenas uma hora. Isso representa 56,32% do volume esperado para o mês.

Foram registradas quatro ocorrências de deslizamento de terra, nos bairros Terras Altas, Santa Luzia, Bom Jardim e Vila Ideal, quatro de alagamento nos bairros Linhares, Vila Olavo Costa, Santa Luzia, e Santo Antônio, três de enxurrada, duas no bairro Vila Ideal e uma no Tiguera e uma de ameaça de desabamento de muro de divisa no bairro Cruzeiro do Sul.

Além disso, foram registradas duas ocorrências de desabamento parcial de edificação. Ambas foram na Vila Olavo Costa, em função das fortes enxurradas que atingiram a região. De forma preventiva, os dois imóveis foram interditados pela Defesa Civil e os proprietários orientados a realizar as intervenções necessárias.

De acordo com a Defesa Civil, a equipe de serviço social do órgão vai atender as famílias nesta quarta-feira (15).

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS



De acordo com o Corpo de Bombeiros, desde às 17h desta terça (14) os militares receberam cinco solicitações para corte de árvores caídas em via publica ou apoiada em residência. Em nenhuma das ocorrências houve vítimas.



Ainda, segundo os Bombeiros, algumas árvores foram cortadas e via liberada durante a tarde e a noite de terça e alguns trabalhos de corte de árvore estão sendo realizados na manhã desta quarta (15).

Veja abaixo os locais das ocorrências.

Árvore caída em via pública – Estrada Joaquim Vicente Quedes – Granjas Betel.

Árvore caída em via publica – Rua Dr. Décio Guanabarino - Parque Alto.

Arvore apoiada em laje de residência – Rua Dr. Francisco Alvarez de Assis – Barão do Retiro.

Árvore caída em via pública – Rua Padre José Irany de Oliveira – Vila Ideal.

Árvore caída em via pública – Estrada Domingos Húngaro.