A Polícia Militar localizou e prendeu o autor de um roubo a um posto de combustíveis na Avenida Brasil, na manhã desta quinta-feira (16). Os policiais chegaram ao local, tiveram acesso às características dos autores por meio das imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento. a equipe realizou buscas e conseguiu localizar um dos autores no Bairro Bom Jardim. Além do suspeito, os militares encontraram e apreenderam o veículo e a faca utilizada para cometer a ação delituosa