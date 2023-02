Um homem de 49 anos foi preso por volta das 21h41 desta quarta-feira (15), depois de atropelar um homem de 42 anos e ameaçar uma mulher de 20 anos de morte no Bairro Grama, Zona Nordeste da cidade. De acordo com o registro, a vítima atropelava tentava separar uma confusão em um bar. O autor teria ficado insatisfeito perseguindo e atropelando o homem de 49 anos.

Na sequência ele foi até a casa da mulher com uma arma de fogo para ameaçá-la. A polícia realizou rastreamento, conseguiu localizar a vítima e prendê-la. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a polícia contatou que o sujeito apresentava vermelhidão nos olhos, fala desconexa, andar cambaleante e hálito compatível com o consumo de álcool. O infrator se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.



