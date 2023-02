A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira (16) um mandado de busca e apreensão contra um um homem suspeito de furtar cerca de R$ 40 mil reais em roupas de uma empresa na região Nordeste de Juiz de Fora.

De acordo com a PCMG, as roupas teriam sido usadas pelo investigado no dia do crime foram arrecadadas pelos policiais civis. O crime teria acontecido em janeiro deste ano. As imagens do circuito interno de segurança estão sendo analisadas e o inquérito policial segue em andamento.

