Durante uma das aulas ministradas pela Polícia Militar de Juiz de Fora, o sargento Rossano, ao passar o conteúdo no quadro, percebeu que uma aluna, Ana Gabrielly, de 11 anos, estava chorando, e logo viu que sua coleguinha Thamires, de 10 anos, a consolava. Ao perguntar o que havia, Ana Gabrielly revelou ter perdido um familiar próximo por falecimento, e que Thamires, com um ato de amor e de bondade, expressou para Ana palavras de conforto e amizade, além de mobilizar os professores para que pudessem de alguma forma ajudar sua amiga.



Esse gesto chamou a atenção do Policial Militar, que iniciou uma verdadeira corrente, captando parceiros civis e militares, para que pudessem realizar o sonho das meninas, que era o de ganhar uma bicicleta.

E nesta quinta-feira, 16, na sede do 27º BPM, na presença das mães das meninas, do parceiro do 27º BPM, e do mascote PM Amigo Legal, foi feita a entrega de uma bicicleta para cada uma delas, como um presente pelo gesto de amor e solidariedade e como forma de lembrarem no futuro desse momento especial de emoção e alegria.

O Comando do 27º BPM tem valorizado essas ações que perpassam pela materialização da responsabilidade social da Polícia Militar, de modo a investir em atos que expressam valores e princípios de bondade e solidariedade, reforçando ainda mais nossa condição de uma polícia de proximidade com a comunidade.

