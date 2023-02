Para a realização de um dos maiores eventos da cidade, os desfiles das escolas de samba e de blocos na Passarela do Samba, a Avenida Brasil será interditada na margem esquerda, entre as ruas Benjamin Constant e Marechal Setembrino, a partir das 14h deste sábado (18). A previsão de reabertura é na quarta-feira (22) após as 14h.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que as linhas de ônibus da Zona Norte deixam de passar no local a partir da primeira viagem de sábado, realizando o trajeto no sentido bairro pela Avenida Getúlio Vargas, Francisco Bernardino, pista lateral da Avenida Rio Branco, Rua Marechal Setembrino e Avenida Brasil. Os pontos de ônibus localizados na Avenida Brasil próximo ao número 247 e ao lado da Praça Teotônio Vilela, serão desativados devido à alteração do itinerário.

Os motoristas de veículos comuns que seguem do Centro para a Zona Norte têm a opção de seguir pela Avenida Rio Branco ou pela Avenida Francisco Bernardino, pista lateral da Avenida Rio Branco, Rua Marechal Setembrino e Avenida Brasil.



Confira como fica o itinerário de cada linha:



- Linhas 703, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 757 e 767:

Sentido Centro/bairro: Av. Getúlio Vargas, Praça Antônio Carlos, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (margem esquerda).



- Linhas 753 e 758:

Sentido Centro/bairro: Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Doutor Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (margem esquerda).



- Linhas 708

Sentido Centro/bairro: Av. Brasil (margem esquerda), Rua Benjamin Constant, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (margem esquerda).

