Com a chegada do Carnaval e do feriado prolongado, o número de pessoas que se deslocam para outras cidades aumenta nesta época do ano. É esperado que cerca de 13 mil pessoas passem pelo Terminal Rodoviário Miguel Mansur durante o feriado prolongado, o que representa um aumento de 45%.



Além disso, o local irá contar com 54 ônibus extras para atender a demanda. Os locais mais procurados pelos viajantes são a capital do Rio de Janeiro, regiões litorâneas do Estado Fluminense, Vitória e Guarapari e cidades históricas de Minas Gerais.



O terminal irá contar com reforço na segurança devido ao grande fluxo de pessoas. Agentes da Guarda Municipal e Polícia Militar estarão atuando durante o período de festas.



Neste ano, o terminal irá fazer parte da programação do carnaval de Juiz de Fora. No domingo (19) haverá show com os Bacharéis do Samba das 18h às 20h. Na segunda-feira (20), o local será palco para o show do Meleca do Jacaré, das 14h às 16h. Também haverá aquecimento com DJ tocando samba enredo e marchinhas de carnaval antes dos shows.



Ônibus por aplicativo atraem viajantes em Juiz de Fora



Outra forma de viajar de ônibus é pelos aplicativos de viagem. Uma das empresas que oferecem o serviço é a Buser, que espera transportar mais de 3,5 mil passageiros em Juiz de Fora no período do Carnaval, entre os dias 16 e 22 de janeiro. São 19 opções de destinos saindo da cidade da Zona da Mata mineira, com viagens a partir de R$ 19,90.



A previsão é de que o volume de viajantes transportados na região deve dobrar em 2023 na comparação com o Carnaval de 2020, o último realizado antes da pandemia. Até o momento, mais de 2,9 mil reservas de viagens já foram confirmadas na plataforma.



Os destinos mais buscados pelos viajantes no Carnaval a partir de Juiz de Fora são: (1) Belo Horizonte - MG, (2) Cabo Frio - RJ, (3) São Paulo – SP, (4) Rio de Janeiro - RJ, (5) Arraial do Cabo - RJ, (6) São José dos Campos - SP, (7) Montes Claros - MG, (8) Paraty - RJ, (9) Rio das Ostras - RJ e (10) Taubaté - SP.



Juiz de Fora entre os destinos mais procurados em 2022



No início do ano, a plataforma divulgou o balanço das viagens mais reservadas em 2022. Juiz de Fora foi destaque na lista, conquistando a 10ª posição no ranking nacional. Na cidade a, a plataforma transportou quase 170 mil passageiros ao longo de todo o ano passado, incluindo embarques e desembarques. Só em dezembro de 2022, foram cerca de 15 mil viajantes.



Destinos mais reservados saindo de Juiz de Fora em 2022 foram:



1. Belo Horizonte – MG

2. São Paulo – SP

3. Cabo Frio – RJ

4. Rio de Janeiro – RJ

5. São José dos Campos – SP

6. Vitória – ES

7. Brasília – DF

8. Montes Claros – MG

9. Guarapari – ES

10. Petrópolis - RJ