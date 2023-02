Durante o feriado prolongado, Juiz de Fora oferece diversos locais para aquelas pessoas que irão permanecer na cidade querem ficar longe da folia. Uma dessas opções é o Parque Municipal, que até o dia 21 de fevereiro irá funcionar normalmente das 08h às 17h, com entrada permitida até as 16h, sendo mais uma opção de lazer para a população de Juiz de Fora e também turistas de outras cidades. Na quarta-feira de cinzas, 22, o Parque estará fechado para manutenção.

O Parque Municipal terá atrativos de cultura e turismo. O circuito FoFo (Fora da Folia), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), trará ao local atrações culturais como contação de histórias, com Vanda Maria Ferreira e Grupo de circo “Lá na Lona”. Também terão Visitas Guiadas ao Bosque, todos os dias do feriado, às 10h e às 15h.



O Complexo Aquático também estará funcionando, mediante a apresentação da carteirinha de acesso. As piscinas estão liberadas para uso da população, das 8h15 às 16h30, todos os dias que o Parque está aberto. As carteirinhas de identificação são feitas de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Excepcionalmente nesta segunda, 20, também estarão sendo realizados cadastros para as carteirinhas, que são gratuitas e ficam prontas na hora.

Para o cadastro é obrigatório trazer todos os documentos presencialmente até a recepção do Parque Municipal, que consiste em uma foto 3x4 atualizada e em papel fotográfico, acompanhada de documento de identidade e comprovante de residência. Sem foto 3x4 em papel fotográfico e documento não será possível fazer a carteirinha e consequentemente usar as piscinas.

Circuito Fofo no Parque Halfeld

Neste fim de semana, o Circuito Fofo (Fora da Folia) terá atividades que serão realizadas nos parques Halfeld. No sábado (18), entre 10h e 16h, o público pode fazer uma pausa em um dos beer trucks que estarão estacionados no centro do Parque Halfeld e apreciar um chopp artesanal, considerado um dos principais produtos turísticos da cidade. As cervejarias Fathach, Orbit e Carioca do Brejo estarão comercializando seus produtos. Para o conforto dos presentes, haverá tendas, mesas, cadeiras para descanso e som mecânico.

Rua de Brincar

Neste domingo (19) haverá a edição especial de Carnaval do "Rua de Brincar". O evento acontece na Avenida Brasil, entre a Rua Benjamin Constant e a Ponte do Ladeira, de 9h a 12h. Será promovido batalha de confetes; pintura de mãos; oficinas de fabricação de instrumentos com material reciclável e de fabricação de máscaras. As crianças também poderão aproveitar os brinquedos infláveis, os jogos de mesa (totó, sinuca e ping-pong), o parquinho infantil, a cama elástica, o mini trampolim, os triciclos e bicicletas infantis, o slackline e outros brinquedos.

Haverá também a apresentação do bloco “Meleka de Jacaré", das 11h às 12h. Além disso, a presença do Palhaço Bolinha vai animar ainda mais a manhã de domingo. Durante a realização do “Rua de Brincar”, a via fica fechada para o trânsito de veículos, para que a população utilize o espaço para a realização de atividades esportivas e de lazer ao ar livre.

Domingo no Parque

O Parque da Lajinha irá receber neste domingo (19), a edição de carnaval do projeto Domingo no Parque do ano de 2023. Nesta edição, a empresa Hiperroll embalagens, das 9h às 12h, fará uma exposição de artesanato com sacolas plásticas e a distribuição de brindes surpresas para as crianças em troca de doações de sacolas plásticas limpas e secas.

Haverá também atividade artística, oferecida pela Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur). A partir das 10h, a Funalfa irá promover através do projeto Corredor Cultural uma apresentação do Grande Cirquinho, contando com atrações e entretenimento voltado para o público infantil.