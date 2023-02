Uma jovem de 21 anos foi presa por envolvimento com o tráfico de drogas na manhã da última sexta-feira (17) no bairro Vila Ozanan, na região Sudeste de Juiz de Fora. De acordo com a PM, a mulher foi abordada durante uma operação policial onde estava sendo cumprido um mandado de busca contra a autora.

Com ela, foram encontrados 96 papelotes de cocaína, 15 pedras brutas de crack e três balanças de precisão. Também foram apreendidos três revólveres e mais de 40 cartuchos, um kit de transformar arma de porte em arma portátil e uma quantia de mais R$ 5 mil em dinheiro. A moça recebeu voz prisão e foi levada para a delegacia.





