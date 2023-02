Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu baleado dentro de casa na manhã deste domingo (19) no bairro Jardim ABC, região Leste de Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada às 8h20.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a companhia recebeu denúncias através do Copom que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo no bairro.

A guarnição deslocou até o endereço e localizou a vítima dos tiros caída no interior da sua residência agonizando.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local e contatou o óbito. A perícia da Polícia Civil esteve local juntamente com a funerária de plantão que removeu o corpo para Instituto Médico Legal (IML). A perícia constatou uma perfuração no peito do homem e três nas costas.

Não houve testemunhas para o crime e não há circuito de monitoramento próximo ao imóvel.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios da Polícia Civil.

